Πιτίνο για Καλάθη και Σπανούλη: «Εξαιρετικοί παίκτες, ακόμα καλύτεροι άνθρωποι» (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ο προπονητής των «πρασίνων» χρησιμοποίησε μια φωτογραφία από το πρόσφατο All Star Game και έγραψε χαρακτηριστικά: «Αύριο βράδυ, δύο από τους καλύτερους γκαρντ της Ελλάδας, ο Νικ Καλάθης και ο Βασίλης Σπανούλης, θα τεθούν αντιμέτωποι στον ημιτελικό του κυπέλλου. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί παίκτες και ακόμα καλύτεροι άνθρωποι. Ανυπομονώ για το παιχνίδι».

Tomorrow night, two of the best guards in Greece, @Nick_Calathes15 and Vassilis Spanoulis, compete in the semifinals of the Greek Cup. Both guys are great players and even better people. Can’t wait for the game. pic.twitter.com/ZzzDGeaplw

— Rick Pitino (@RealPitino) 12 Φεβρουαρίου 2019