Βίρτους - Φορτιτούντο: Sold out σε 24 ώρες με 70 ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο

Η Βίρτους υποδέχεται την Φορτιτούντο στο ντέρμπι της Μπολόνια για το ιταλικό πρωτάθλημα.

Τα 3.000 εισιτήρια που βγήκαν στην αγορά (τα υπόλοιπα είναι διαρκείας) εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από μία μέρα.

Μάλιστα η τιμή τους ήταν ιδιαίτερα ακριβή αφού το πιο φθηνό είχε 70 ευρώ και το πιο ακριβό έφτανε στα 500 ευρώ.

I circa 3000 biglietti disponibili alla libera vendita per il derby Virtus-Fortitudo di Natale, sono finiti in poco più di 24 ore. Prezzo minimo 70 euro, massimo 500 euro. 8800 spettatori. Si dovrebbe sfiorare il record di incassi.

In due parole: Basket City.#SerieAtipo pic.twitter.com/6lOdel7FSy

