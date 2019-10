Αρμάνι: Δεν παίζει ο Ουάιτ που γίνεται πατέρας! (pic)

Τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του περνάει ο Άαρον Ουάιτ.

Ο Αμερικανός δεν θα παίξει στο ματς της Αρμάνι με την Τριέστε, αφού η γυναίκα του θα γεννήσει τον γιό τους.

Τη θέση του Ουάιτ θα πάρει ο Τσάβι Ρέι.

Η γέννησε ενός παιδιού είναι πολύ σημαντικότερη από έναν αγώνα μπάσκετ και το ξέρει καλά αυτό και ο Μεσίνα.

ROSTER REPORT - A causa della nascita, prevista per questa mattina del figlio, Aaron White non sarà disponibile contro Trieste. Debutta in gara ufficiale Xavi Rey #insieme pic.twitter.com/rl7mqkPP6Y

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 6, 2019