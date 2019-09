Όπως έγραψε ο Ιταλός δημοσιογράφος στο Sportando, Εμιλιάνο Καρτσία, ο πάλαι ποτέ παίκτης του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2016-17 αποτελεί στόχο της Τρέντο για τη νέα σεζόν.

Dolomiti Energia Trento is seriously considering the addition of Alessandro Gentile, a source told @Sportando

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 25, 2019