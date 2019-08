Τελειώνει ο Αραντόρι από τη Βίρτους (pic)

Ο 30χρονος γκαρντ - φόργουορντ, ο οποίος συμμετέχει στην προετοιμασία της εθνικής Ιταλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο (31/8-15/9) διεκδικώντας μια θέση στην τελική 12άδα, θα αποτελέσει παρελθόν από τη Βίρτους όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα.

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς δεν τον περιλαμβάνει στα πλάνα του ενώ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Φορτιτούντο.

Virtus Bologna and Pietro Aradori are expected to reach the agreement for the termination of the contract this afternoon, a source told @Sportando . Aradori spent the last two years with Virtus Bologna and was the captain last season.

— Andrea Grossi (@andregrossi13) August 9, 2019