Στην Ρέτζιο Εμίλια ο Ντάριους Τζόνσον Όντομ

Παίκτης της Ρέτζιο Εμίλια θα είναι την νέα σεζόν ο Ντάριους Τζόνσον Όντομ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια βρέθηκε στην Ελλάδα και φόρεσε την φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός γκαρντ ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και θα συνεχίσει στην Ιταλία. O Όντομ μετά τον Ολυμπιακό, πέρασε από Σάσαρι, Κρεμόνα, Iowa Wolves και πλέον Ρέτζιο Εμίλια.

Darius Johnson-Odom is leaning toward returning to Grissin Bon Reggio Emilia, a source told @Sportando.

DJO is expected to play the 2019-2020 season with the Italian team where he has finished the past year

