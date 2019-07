Η Αρμάνι πήρε τον Μπιλίνγκα από τη Βενέτσια (pic)

Ο Πολ Μπιλίνγκα άφησε τη Βενέτσια για χάρη της Αρμάνι και του Έτορε Μεσίνα με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην εθνική Ιταλίας. .

Με ύψος μόλις 2 μέτρα ο Καμερουνέζος (έχει αποκτήσει ιταλικό διαβατήριο) σέντερ αγωνίζεται στη θέση του σέντερ χάρη στα αθλητικά του προσόντα.

Ο νέος παίκτης τη Αρμάνι ανέφερε πως, «Βήμα βήμα φτάνω στην κορυφή αφού ήρθα σε μία ομάδα που πρέπει να κερδίζει. Σίγουρα οφείλω να διορθώσω αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μου για να μπορέσω να βοηθήσω».

