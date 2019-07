Όπως ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος Εμιλιάνο Καρσία, ο Αμερικανός γκαρντ που κατάκτησε δύο πρωταθλήματα Ιταλίας με τη Βενέτσια τα τρία τελευταία χρόνια, σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί.

Two-time Serie A champion Marquez Haynes is considering retirement, I am told.

Haynes was the captain of Umana Reyer Venezia that won the second "Scudetto" in three years a few weeks ago

— Emiliano Carchia (@Carchia) 8 Ιουλίου 2019