Η ιταλική ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο στη διοργάνωση της FIBA, με τον Κέβιν Πάντερ που πήγε στον Ολυμπιακό να αναδεικνύεται MVP του Final 4.

Ωστόσο, οι άνθρωποί της επέλεξαν να συμμετέχουν στο EuroCup και ο μάνατζερ του συλλόγου, Μπαράλντι μίλησε γι' αυτό.

«Ευχαριστούμε τη FIBA για την ευκαιρία να παίξει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το BCL είναι σπουδαία διοργάνωση και πολύ καλά οργανωμένη. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι παίκτες θέλουν να παίξουν στο EuroCup. Ελπίζω η Euroleague και η FIBA να φτάσουν σε μια συμφωνία, γιατί αυτός ο "πόλεμος" δεν είναι καλός για τις ομάδες».

Virtus Bologna manager Baraldi: "We thank FIBA for the opportunity to play again in the European Cups.

BCL is a great competition and well organized. But the problem is that the players want to play in EuroCup" https://t.co/fnu1TPt44B

