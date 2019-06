Αρμάνι: Καλωσόρισε τον Σταυρόπουλο (pic)

Ο πρώην τζένεραλ μάνατζερ του Ολυμπιακού θα αναλάβει τα ίδια χρέη και στην ομάδα του Μιλάνο.

«Είναι τιμή και χαρά να αρχίζω δουλειά σε μια ιστορική ομάδα όπως η Ολίμπια Μιλάνο. Θέλω να ευχαριστήσω τους κυρίους Τζιόρτζιο Αρμάνι και Λίο Ντελ' Όρκο για την εμπιστοσύνη τους. Η νέα εποχή, με τον Έτορε Μεσίνα στην ηγεσία, θα βασιστεί στην πολλή δουλειά και στα λίγα λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταυρόπουλος.

