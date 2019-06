Αρμάνι: Βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία ο Μπερνς (pic)

Συγκεκριμένα, ο διεθνής σέντερ της Αρμάνι βρέθηκε θετικός στην ουσία Clostebol (κλοστεμπόλη) στις 12 Μαΐου, μετά το παιχνίδι με την Τριέστε.

Το Clostebol, το οποίο βελτιώνει την απόδοση ενός αθλητή, ανήκει στα αναβολικά - ανδρογόνα στεροειδή (AAS) και έχει απαγορευτεί η χρήση του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ (World Anti-Doping Agency).

Olimpia Milano and Italbasket power forward Christian Burns did not pass an anti-doping test.

He tested positive to Clostebol on May 12 after game vs. Trieste

— Emiliano Carchia (@Carchia) 5 Ιουνίου 2019