Ξέσπασμα Τζέιμς: «Τώρα μπορείτε να με πείτε loser» (pic)

Η Σάσαρι δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Αρμάνι Μιλάνο και νικώντας την 3 φορές την άφησε εκτός τελικών Ιταλίας. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σκληρό για τον Μάικ Τζέιμς, που είναι ο ηγέτης της ομάδας, που ξέσπασε μέσω twitter.

«ΤΩΡΑ μπορείτε να πείτε ότι είμαι loser. Τώρα είμαι. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ. Δεν μετράει τίποτα. Δεν τα κατάφερα, τέλος. Όποιος θέλει να με κράξει ας έρθει. Μπορείτε για 24 ώρες».

NOW you can say I’m a loser. For this shit i am. NO EXCUSES. Hurt sick shit don’t matter. Didn’t get it done period. So whoever wanna talk shit come on. U get a free shot for 24 hours.

