Υποβιβασμός στη Serie B για την Τορίνο! (pic)

Mε τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώνεται η σεζόν για την Τορίνο.

H ομάδα υποβιβάστηκε στην Serie B αφού είναι πλέον επίσημη η αφαίρεση οκτώ βαθμών για χρέη προς παίκτες.

Στην Τορίνο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν και ο διάσημος προπονητής που έχει βρεθεί και στο ΝΒΑ στο παρελθόν, Λάρι Μπράουν.

OFFICIAL: Fiat Torino punished with -8 in standings.

With one game left, Torino is relegated in lower division.

— Emiliano Carchia (@Carchia) 10 Μαΐου 2019