Μπολόνια: Τιμωρία σε Πάντερ και συμπαίκτες γιατί διασκέδασαν μετά από ήττα! (vid)

Δεν είναι το ότι ξενύχτησαν, αλλά ότι διασκέδασαν με την ψυχή τους, μετά την εντός έδρας ήττα από την Πιστόια (67-78) και το έδειξαν, δημοσιεύοντας ανάλογο υλικό στα social media.

Αυτό θύμωσε τους ανθρώπους της Βίρτους Μπολόνια, η οποία αποφάσισε να τιμωρήσει τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ και τους συμπαίκτες του με πρόστιμο για «κακή συμπεριφορά».

Some Americans of Virtus Bologna partied hard in Milan after home loss against Pistoia and posted some videos on the social networks.

Virtus Bologna will fine all of them for conduct detrimental to team pic.twitter.com/lSM7GDEGfd

— Emiliano Carchia (@Carchia) 9 Απριλίου 2019