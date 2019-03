Η Φορτιτούντο μετά τα οικονομικά σκάνδαλα την οποία την ταλαιπώρησαν, ανέβηκε μετά από δέκα χρόνια στην πρώτη κατηγορία της ιταλικής Λίγκας.

Αυτό σημαίνει πως η πόλη της Μπολόνια θα ζήσει ξανά μεγάλες στιγμές αφού θα συνυπάρξουν Βίρτους και Φορτιτούντο.

After 10 years, the 2000 & 2005 italian champ, 2004 Euroleague finalist Fortitudo Bologna is back in Serie A! pic.twitter.com/AjViwZDNWm

— Marco Pagliariccio (@loupaya) 31 Μαρτίου 2019