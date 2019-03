Τιμωρία τέλος κι επιστροφή στην Ιταλία για Τζόνσον - Όντομ (pic)

Σύμφωνα με τον Emiliano Carchia του «Sportando», ο 29χρονος γκαρντ αφήνει τους Iowa Wolves (G-League) για την Ρέτζιο Εμίλια.

Ο Τζόνσον - Όντομ θα βρεθεί για τέταρτη σεζόν στην Ιταλία, αφού έχει αγωνιστεί σε Καντού (2014-15), Σάσαρι (2016-17) και Κρεμόνα (2017-18).

O πρώην παίκτης του Ολυμπιακού (2016), είχε τιμωρηθεί το προηγούμενο καλοκαίρι με οκτώ μήνες αποκλεισμό από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, αφού είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Darius Johnson-Odom is close to signing back in Italian Serie A with Grissin Bon Reggio Emilia, a source told Sportando.

Odom is playing in G League with Iowa Wolves

— Emiliano Carchia (@Carchia) 21 Μαρτίου 2019