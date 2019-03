Τζέιμς για Γιαννακόπουλο: «Ο σεβασμός κερδίζεται»! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο σχολίασε νωρίτερα τη φωτογραφία που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός με τους... Κινέζους διαιτητές χαρακτηρίζοντάς την ρατσιστική κι εν συνεχεία τοποθετήθηκε για τις καλές σχέσεις του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Αυτό, ακριβώς δεν θα μπορέσετε να πάρετε ποτέ από εμένα και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δεν φιλάω κ...ς και δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Κερδίζεις τον σεβασμό και αυτό είναι το μόνο δεδομένο».

That’s what y’all don’t get about me and DPG did. I don’t kiss ass and i never will. You earn respect out here facts only

— Mike James (@TheNatural_05) 5 Μαρτίου 2019