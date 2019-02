«Ο Ρίβερς φεύγει από Ιταλία και μιλάει με Ερυθρό Αστέρα» (pic)

Μόλις δύο μήνες άντεξε στην Ρέτζιο Εμίλια ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.

Όπως αναφέρει το «Sportando», ο Κέι Σι Ρίβερς ζήτησε να φύγει από την ομάδα, κάτι που θα γίνει μετά από την τρέχουσα αγωνιστική στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Επόμενος σταθμός του αναμένεται να είναι ο Ερυθρός Αστέρας του Μίλαν Τόμιτς, με την οποία είναι σε διαπραγματεύσεις.

Reggio Emilia managing director told @BaskeTimeRE that KC Rivers asked to leave and they are negotiating his departure with a team (Crvena Zvezda): We will see what happens in the next days https://t.co/BEKw8bD6Mh

— Emiliano Carchia (@Carchia) 9 Φεβρουαρίου 2019