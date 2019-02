Κίνδυνος να χάσει αγώνα η Αρμάνι από... τιμωρία του Νάναλι (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε ντεμπούτο με την ιταλική ομάδα κόντρα στην Πιστόια και νίκησε με 91-81.

Ωστόσο, ενδέχεται η Αρμάνι να χάσει τον αγώνα με 20-0, καθώς εκκρεμούσε τιμωρία του Νάναλι από το 2016.

Τότε, εξαιτίας ενός tweet (είχε γράψει «5 εναντίον 8» ως σπόντα για την διαιτησία στον ημιτελικό της Αβελίνο με την Ρέτζιο Εμίλια), ο 28χρονος παίκτης είχε τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής, την οποία δεν είχε εκτίσει.

There is a chance that Olimpia Milano will lose 0-20 the game won last night against Pistoia.

James Nunnally, who made his debut in Serie A with Milano, had a one-game suspension for a tweet he made after his last game with Avellino in 2016.

— Emiliano Carchia (@Carchia) 5 Φεβρουαρίου 2019