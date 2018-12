Ο Μάικ Τζέιμς άφησε την μπάλα για να... μαζέψει το δόντι του! (pic)

Η αλήθεια είναι ό,τι μας παραξένεψε η αντίδραση του Μάικ Τζέιμς να αφήσει τη μπάλα και να του την κλέψει ο αντίπαλος.

Ο Αμερικανός της Αρμάνι όμως έδωσε μετά την εξήγησή του, «είχα σπάσει ένα δόντι μετά από μία αγκωνιά στο ματς με την Μακάμπι και εκείνη την ώρα μου έφυγε το ψεύτικο που είχα. Έκρινα πως έπρεπε να το μαζέψω και άφησα τη μπάλα»

Got a tooth that’s fake and it’s been coming out since i got elbowed in maccabi so it fell and my first reaction was to grab it. https://t.co/pN17rLKW81

— Mike James (@TheNatural_05) 30 Δεκεμβρίου 2018