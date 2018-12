«Πρόταση της Μανρέσα στον Θίοντορ» (pic)

Όπως υποστηρίζει το «Sportando», η ισπανική ομάδα εξέφρασε επίσημα το ενδιαφέρον της στον 29χρονο γκαρντ, με τον οποίο βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων.

Παρόλα αυτά, καμία συμφωνία δεν έχει γίνει ακόμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Μανρέσα ψάχνει τον αντικαταστάτη του Άλεξ Ρένφο.

Manresa has made an offer to free agent point guard Jordan Theodore, I am told.

The two sides are in discussion but no deal has been reached so far.

Manresa is on the market for a guard after Alex Renfroe's departure

— Emiliano Carchia (@Carchia) 29 Δεκεμβρίου 2018