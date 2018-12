Γιούχα για τον... Λάρι Μπράουν στο Τορίνο! (pic)

Το βράδυ της 26ης Δεκεμβρίου, η Τορίνο γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Αβελίνο με 96-79 και οι φίλοι της ομάδας αποδοκίμασαν έντονα τον Αμερικανό προπονητή.

Μάλιστα ζητούν την επιστροφή του Πάολο Γκαλμπιάτι και αυτό διότι είδαν την ομάδα τους να έχει 0-10 ρεκόρ στο EuroCup και μόλις 4-8 στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Larry Brown has been booed by Fiat Torino supporters after another home loss.



The fans of Torino want Paolo Galbiati back as head coach and Brown out.



Fiat Torino’s record this season:

Serie A 4-8

EuroCup 0-10

