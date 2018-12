Μειώθηκε η ποινή του Γκουντάιτις (pics)

Ο Λιθουανός ψηλός έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής στο ματς με την Σάσαρι, όταν «αρπάχτηκε» με τον αντίπαλό του στο τέλος της αναμέτρησης.

Ο παίκτης της Αρμάνι τιμωρήθηκε αρχικά με ποινή αποκλεισμού δυο αγωνιστικών, ωστόσο μετά από έφεση της ομάδας, η ποινή μειώθηκε κατά έναν αγώνα και αντικαταστάθηκε από πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Italian Federation's Appeal Court reduced Arturas Gudaitis suspension from two games to one. As a consequence the sanction will be replaced with a 3.000 euros fine. Gudaitis will be available for the Serie A's game next Sunday. #WeNotMe pic.twitter.com/7C3wjAMUb3

