Αποκλεισμός 2 αγώνων στον Γκουντάιτις! (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ Σάσαρι - Αρμάνι όπου οι Μιλανέζοι επικράτησαν με 106-107 στην παράταση, οι Αρτούρας Γκουντάιτς και Τεράν Πέτεγουεϊ πιάστηκαν στα χέρια.

Για την ακρίβεια, ήταν η στιγμή που οι παίκτες των δύο ομάδων αντάλλαζαν τις καθιερωμένες χειραψίες ώσπου κάτι φάνηκε να λέει ο ένας στον άλλον και να αρχίσουν τα σπρωξίματα και τις μπουνιές!

Ο σέντερ της Αρμάνι τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού δυο αγώνων ενώ σε ό,τι αφορά τον Τόμας, τιμωρήθηκε αρχικώς με αποκλεισμό ενός αγώνα ωστόσο η ποινή μετατράπηκε σε πρόστιμο 3 χιλιάδων ευρώ.

Arturas Gudaitis suspended two games for the fight with Petteway and Thomas.

Thomas suspended one game buy the suspension became a €3k fine https://t.co/qxWMIveTMO

— Emiliano Carchia (@Carchia) 17 Δεκεμβρίου 2018