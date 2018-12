Μπουνιές Γκουντάιτις-Πέτεγουεϊ μετά το τέλος του Σάσαρι-Αρμάνι! (vid)

Για την ακρίβεια ήταν η στιγμή που οι παίκτες των δύο ομάδων αντάλλαζαν τις καθιερωμένες χειραψίες ώσπου κάτι φάνηκε να λέει ο ένας στον άλλον και να αρχίσουν τα σπρωξίματα και τις μπουνιές!

Μάλιστα ο Λιθουανός σέντερ σωριάστηκε στο παρκέ από μία γροθιά ενώ με την άμεση επέμβαση των ψυχραιμότερων το επεισόδιο έλαβε τέλος.

Δείτε τι έγινε.

Arturas Gudaitis and Terran Petteway exchanged some punches/slaps at the end of Milano Overtime win in Sassari pic.twitter.com/y3ZiUGg2EA

— Emiliano Carchia (@Carchia) 16 Δεκεμβρίου 2018