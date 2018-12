Φαίνεται πως θα επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Κέι Σι Ρίβερς

Σύμφωνα με το sportando ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ βρίσκεται πολύ κοντά στην Ρέτζιο Εμίλια.

Πέρυσι έπαιξε 4 ματς στη Euroleague και είχε 8.5 πόντους και 35% τρίποντα.

Από τους Ιταλούς έχει αποχωρήσει ο Λίντο και έτσι ψάχνουν τρόπο να δυναμώσουν.

