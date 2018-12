«Πρόταση της Ρέτζιο Εμίλια στον Ρίβερς» (pic)

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ την προηγούμενη σεζόν, ο Αμερικανός φόργουορντ βρίσκεται ακόμα σε αναζήτηση ομάδας.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο του «Sportando», Εμιλιάνο Καρκία, ο Ρίβερς έχει δεχθεί πρόταση από την Ρέτζιο Εμίλιο, αλλά δεν έχει απαντήσει ακόμα.

«Μετά τις αποχωρήσεις των Ρίκι Λίντο και Σπένσερ Μπάτερφιλντ, η Ρέτζιο Εμίλια είναι στην αγορά για γκαρντ και φόργουορντ. Έχει κάνει πρόταση στον ελεύθερο Κέι Σι Ρίβερς. Ο παίκτης δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα την αποδεχθεί ή όχι», αναφέρει το σχετικό «τιτίβισμα».

After the departures of Ricky Ledo and Spencer Butterfield, Grissin Bon Reggio Emilia is on the market for a guard and a small forward.

Reggio made an offer to free agent K.C. Rivers, a source told Sportando.

The player has not decided yet whether to accept it or not.

