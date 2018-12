Μένει στην Τορίνο ως το τέλος της σεζόν ο Μπράουν (pic)

Η κακή εκκίνηση της σεζόν για την Τορίνο με 15 ήττες σε 18 ματς, έκανε δύσκολη τη θέση του Λάρι Μπράουν δημοσιεύματα από την Ιταλία υποστήριζαν πως δεν θα ολοκληρώσει την σεζόν στον πάγκο της ομάδας.

Ωστόσο ο δημοσιογράφος Εμιλιάνο Κάρτσια με ποστάρισμα έδειξε πως ο πρώην προπονητής των Πίστονς θα μείνει στην Ιταλίας ως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Larry Brown returned to Torino today and will remain as head coach of Fiat for the remainder of the season.

Torino has a record of 3 wins and 15 losses in 18 games played this season

