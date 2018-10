Τα highlights του Κόουλ στο εντυπωσιακό ντεμπούτο του (vid)

Ο Κόουλ κατέκτησε δυο πρωταθλήματα με τους Μαϊάμι Χιτ ενώ η περσινή σεζόν τον βρήκε στην EuroLeague με τη φανέλα της Μακάμπι.

Ο Αμερικανός πρώην ΝΒAer δεν υπέγραψε σε ομάδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και φέτος αγωνίζεται με την Αβελίνο στη Serie A και το Basketball Champions League.

Σήμερα (6/10) μάλιστα έκανε το ντεμπούτο του στην ιταλική λίγκα, κάνοντας double-double με 21 πόντους και 13 ασίστ σε 29' συμμετοχής.

Τα highlights του Νόρις Κόουλ στο ντεμπούτο του

