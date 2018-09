«Τελειώνει» του Βίντμαρ στη Βενέτσια (pic)

Η ιταλική ομάδα πλήρωσε στην ομάδα του 30χρονου σέντερ το buy out που είχε στο συμβόλαιό του και η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Σλοβενία, που είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, ακόμα και της Ρεάλ Μαδρίτης, θα γίνει συμπαίκτης του Μάικλ Μπράμος.

Reyer Venezia has an agreement with Gasper Vidmar, a source told Sportando. Venezia is finalizing the buyout agreement with Banvit. The deal is expected to be finalized this week

