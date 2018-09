Έκανε... παράπονα στην Euroleague ο Μάικ Τζέιμς (pic)

Αυτό προκάλεσε την δυσαρέσκεια του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος θεώρησε πως έπρεπε να είναι στις επιλογές, μετά την μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στην Αρμάνι.

«Γαμώτο, εγώ και ο Κρις (σ.σ. Σίνγκλετον) δεν μπορούμε να πάρουμε λίγη αγάπη», ήταν το tweet του, που είδε τα ονόματα των Άλεκ Πίτερς (ΤΣΣΚΑ), Κιμ Τιλί (Γκραν Κανάρια), Πέτερι Κόπονεν (Μπάγερν), Νταρούν Χίλιαρντ (Μπασκόνια), Σέιν Λάρκιν (Εφές), Τζόφρεϊ Λοβέρν (Φενέρ), Κιθ Λάνγκφορντ (Παναθηναϊκός), Νεμάνια Νέντοβιτς (Αρμάνι), Σκότι Ουίλμπεκιν (Μακάμπι) και Κέβιν Πάνγκος (Μπαρτσελόνα) στις επιλογές.

Damn me and Chris get no love huh lol https://t.co/TqYWVYwBos

— Mike James (@TheNatural_05) 4 Σεπτεμβρίου 2018