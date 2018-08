Αρμάνι και Ντατόμε συμπαραστέκονται στους νεκρούς της Γένοβας (pics)

Η τραγωδία στην Γένοβα δεν άφησε ασυγκίνητο και το ιταλικό μπάσκετ.

Η Αρμάνι Μιλάνο έβαλε σε μαύρο φόντο το σήμα της ομάδας στα social media ενώ ο Τζίτζι Ντατόμε μέσω twitter ανέφερε, «Πόνος και θλίψη για τη Γένοβα. Για όλους τους ανθρώπους της πόλης.. Μπορεί να είναι απλά λόγια, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Ελπίζω όλα αυτά να κρατήσουν μόνο μία μέρα και να αποτελέσει παρελθόν.»

Dolore e dispiacere per Genova.

Per le persone coinvolte e per tutta la città. Sono solo parole ma tra di noi c’è bisogno di solidarietà. Aspettando che un giorno, si spera prestissimo, tutto ciò possa non succedere piú. Neanche per sbaglio.

— Gigi Datome (@GigiDatome) 14 Αυγούστου 2018