Κουζμίνσκας: «Δεν είμαι χαρούμενος στο "4"» (pic)

Ο Λιθουανός φόργουορντ δεν βρήκε συμβόλαιο στο ΝΒΑ και αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη τον περασμένο Ιανουάριο για λογαριασμό της ιταλικής ομάδας. Η προσθήκη του Κουζμίνσκας δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της Αρμάνι που φιγουράρει στην 15η θέση της κατάταξης στην Euroleague με ρεκόρ 9-17 ενώ ο ίδιος συζήτησε με τον Πιανιτζιάνι για τη θέση που προτιμά να αγωνίζεται.

«Του εξήγησα ότι δεν είμαι χαρούμενος στο "4". Θεωρώ ότι μπορώ να παίξω καλύτερα. Ειδικά στο "3" μπορώ να δείξω πραγματικά τι μπορώ να κάνω...».

Kuzminskas told he had conversations with Pianigiani where he said he would like to play more as a 3. “I told him I’m not happy to play only at 4. I also feel I could play better. Especially as a 3 I could use my strengths. But it’s fine, they’re involving me step by step.”

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 19 Μαρτίου 2018