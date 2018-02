Δυσαρεστημένος στην Αρμάνι ο Καλνιέτις (pic)

Ο Μάντας Καλνιέτις είναι... αποκλεισμένος από το ρόστερ της Lega Basket Serie A, κάτι για το οποίο είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένος.

Ο 31χρονος γκαρντ αρνήθηκε να μιλήσει στον Τύπο της Λιθουανίας για την Αρμάνι, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την ενόχλησή του για τον Σιμόνε Πιανιτζιάνι, ο οποίος δεν τον έχει δηλώσει στο ιταλικό πρωτάθλημα φέτος.

«Ο Μάντας Καλνιέτις αρνήθηκε να μιλήσει στον Τύπο της Λιθουανίας για την κατάσταση στην Αρμάνι. Και είναι λογικό. Τον Νοέμβριο, ο Καλνιέτις είχε πει ότι ο Πιανιτζάνι του υποσχέθηκε πως θα παίζει κανονικά στο ιταλικό πρωτάθλημα τον Δεκέμβριο. Τι έγινε; Δεν έχει αγωνιστεί ούτε σε ένα ματς πρωταθλήματος φέτος», έγραψε στο twitter ο δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας.

Mantas Kalnietis didn't want to speak with Lithuanian media about his situation in Milano. And it's reasonable. Kalnietis told in November that Pianigiani promised him to play him in Legabasket in December. What happened? He didn't play single Legabasket game this season

