Περήφανος ο Νάντο Τζεντίλε για τον... τσαμπουκαλή Αλεσάντρο

Ο Αλεσάντρο Τζεντίλε μπλέχτηκε σε τσακωμό στο Βίρτους Μπολόνια-Τρέντο και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 3 αγωνιστικών.

Όπως αποδείχθηκε μετά, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πήγε να προστατέψει τον αδερφό του και γι' αυτό ακριβώς ο Νάντο Τζεντίλε δήλωσε περήφανος.

«Είμαι περήφανος για εκείνον. Αν δεν έκανε κάτι εκείνος, θα κατέβαινα εγώ από τις κερκίδες», ανέφερε ο επίσης πρώην παίκτης του «τριφυλλιού».

Nando Gentile says that he is proud of his son Alessandro Gentile for defending his other son, Stefano, hit by Gutierrez: "I am proud of him. If he had not intervened, I would have come down from the stands”.

Alessandro Gentile has been suspended three games after the fight

— Sportando (@Sportando) 23 Ιανουαρίου 2018