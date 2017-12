Ρεκόρ καριέρας για τον εκπληκτικό Τζεντίλε! (pic)

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε ρεκόρ καριέρας, αφού είχε 32 πόντους (12/17 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 2/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κόψιμο.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 30 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Career high day for Alessandro Gentile in 90-85 OT W of @Virtusbo vs @PallVarese

32 PTS

14/23 FG

12/17 2PT

2/6 3PT

2/4 FT

6 REB

2 AST

1 BLK

30 EFF

37 MIN pic.twitter.com/XjJbgKaszG

— Sportando (@Sportando) 26 Δεκεμβρίου 2017