Φελντέιν: Το ματς τη ζωής του με 41 πόντους! (pic & vid)

Τρελά πράγματα από τον Τζέιμς Φελντέιν στο Ισραήλ.

Ο παίκτης της Χάποελ Ιερουσαλήμ είχε 41 πόντους από τους 88 που πέτυχε η ομάδα του κόντρα στην Ελιόν.

Ο πρώην του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ είχε 8/10 δίποντα, 6/10 τρίποντα και 44 μονάδες στο ranking

Its pretty awesome to watch an elite athlete in a 'flow' state. Its even better when you have a front row seat for it. Congrats @KiNGJF4 on your career high - 41 very entertaining points. Including these shots you took from the car park... https://t.co/1iPcitsMFE pic.twitter.com/hy4XxuHNsr

— Coach Liam Flynn (@coachliamflynn) December 8, 2019