Μακάμπι Χάιφα: Απέκτησε Νόρις Κόουλ και Ρας! (pic)

Δυνατά φιλικά με ομάδες του ΝΒΑ θα δώσει η Μακάμπι Χάιφα.

Για αυτά τα ματς απέκτησαν τους Νόρις Κόουλ και Μπράντον Ρας

Ο πρώην πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Χιτ βρέθηκε στην Euroleague πέρυσι με τη φανέλα της Μπουντούτσνοστ, ενώ τελευταία ομάδα του Ρας ήταν η Μινεσότα.

For its three upcoming exhibition games against NBA teams, @MaccabiHaifaBC is signing two NBA vets -- Norris Cole and Brandon Rush -- to play in those games against Memphis, Portland and Minnesota. Haifa has done the same previously with longtime NBA forward Josh Smith

— Marc Stein (@TheSteinLine) 30 Σεπτεμβρίου 2019