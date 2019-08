Η Μακάμπι θυμήθηκε το ντεμπούτο του...17χρονου Κάσπι!

Συγκεκριμένα ήταν η αναμέτρηση κόντρα στην Ασκελόν για το πρωτάθλημα Ισραήλ στις 30 Οκτωβρίου 2005. Ο Κάσπι ήταν 17 χρονών και στα έξι λεπτά που πάτησε στο παρκέ είχε 2 πόντους και 3 ριμπάουντ. Για την... ιστορία, η Μακάμπι είχε νικήσει εύκολα εκτός έδρας με 106-75.

Did you know?@Casspi18's official debut as a Maccabi first team player was held on October 30th 2005. The rival on @WinnerLeague game 2 of the season was Ashkelon and the 17 year old talent played 6 minutes, grabbed 3 rebs & scored 2 pts in a 106:75 away win pic.twitter.com/SQTZOBVAr8

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) August 13, 2019