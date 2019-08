Στη Χάποελ ο Μάλκολμ Γκρίφιν (pic)

Ο 27χρονος γκαρντ αγωνίστηκε στην ΑΕΚ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αλλά ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία του με την «Ένωση», κλείνοντας τη χρονιά στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Πλέον θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Ισραήλ, αλλά για λογαριασμό της Χάποελ Τελ Αβίβ.

הפועל SP מצר ת"א שמחה להודיע על צירופו של הרכז מלקולם גריפין!

להודעה המלאה: https://t.co/zhPiLu7oP5

לרכישת מנויים לעונה הבאה: https://t.co/Eb79Ujf90H

Welcome Malcolm, see you soon! @8lackCaesar pic.twitter.com/mZrmNbUkNw

— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) August 1, 2019