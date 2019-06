Στο Ισραήλ κάνουν όνειρα με Παπανικολάου (pic)

Ενας δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως ο Γιάννης Σφαιρόπουλος στοχεύει να πάρει στην Μακάμπι τους Κώστα Σλούκα και Κώστα Παπανικολάου.

Για τον γκαρντ της Φενέρμπαχτσε μοιάζει απίθανο.

Για τον φόργουορντ του Ολυμπιακού αδύνατο αφού ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και δεν τον παραχωρούν οι Πειραιώτες.

Maccabi Tel Aviv has two major targets and they're both Greek. My story on @Medium https://t.co/8yXHyByaSR

— Orazio Francesco Cauchi (@paxer89) 22 Ιουνίου 2019