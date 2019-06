Εξαιρετικό είναι το κλίμα στις τάξεις της Μακάμπι και μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο βοηθός του Γιάννη Σφαιρόπουλου, Βασίλης Γεραγωτέλλης και o Ρέτζεβ Φανάν το χάρηκαν με την ψυχή τους και χόρεψαν στους ρυθμούς ελληνικών τραγουδιών.

