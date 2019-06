Η Μακάμπι έπαιξε όμορφο μπάσκετ στα χέρια του Γιάννη Σφαιρόπουλου και δεν γινόταν να της ξεφύγει το πρωτάθλημα.

Η ομάδα του λαού κατέκτησε τον τίτλο, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να παίρνει το πρώτο του πρωτάθλημα στο Ισραήλ.

Μετά το ματς οι παίκτες τον μπουγέλωσαν και οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν στα αποδυτήρια.

Δείτε το video

Ice cold shower for the new champ Giannis Sfairopoulos pic.twitter.com/4Nbhr4Jb4t

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 13 Ιουνίου 2019