Ζήσης: «Μια από τις σπουδαιότερες στιγμές για έναν αθλητή»! (pic)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Brose bamberg και freakcity για μια από τις σπουδαιότερες στιγμές που μπορεί να βιώσει ένας αθλητής, την απόσυρση της φανέλας με το για πάντα στην οροφή της Brose Arena . Εγώ και η οικογένεια μου ζήσαμε πανέμορφες και πολύ συγκινητικές στιγμές χθες βράδυ , νιώθοντας πολύ έντονα το χειροκρότημα και τη ζεστασιά όλου του κόσμου που ήταν παρών Αυτή η προσωπική αναγνώριση αντιπροσωπεύει όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα μαζί τους τα 4 μου χρόνια στο Μπαμπεργκ.. #6 A huge THANK YOU BroseBamberg and freakcity for one of the greatest moments an athlete can ever experience, my jersey will always be hanging in the rafters of Brose Arena. This can only make me feel an incredible honor that words can’t describe. Me and my family lived beautiful and very emotional moments last night, feeling the energy and warm welcome of Freakcity! This personal acknowledgement respesents a lot of people that I’ve been working with the last 4 years...#6

