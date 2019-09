Μέλι για Ζήση: «Σπουδαίος παίκτης, ακόμα καλύτερος άνθρωπος»! (pic)

Η Μπάμπεργκ τίμησε τον Νίκο Ζήση με την ύψιστη τιμή που μπορεί να αποδοθεί σε έναν αθλητή, αποσύροντας τη φανέλα με το νούμερο 6 του Έλληνα γκαρντ.

«Η σωστή αναγνώριση για έναν σπουδαίο παίκτη κι ακόμα καλύτερο άνθρωπο και συμπαίκτη που έκανε μια τρομερή καριέρα, γεμάτη τρόπαια και όμορφες στιγμές» ήταν το μήνυμα του Νικολό Μέλι.

The right recognition for a great player and even better man and teammate who has an amazing career full of trophies and wonderful moments #champion #legend @nik683 https://t.co/FAdZ0hKmt2

