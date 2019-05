Συνεχίζει στη Γερμανία ο Φιλιπόφσκι (pic)

Ο 44χρονος κόουτς είχε υπογράψει το προηγούμενο καλοκαίρι διετές συμβόλαιο με την Μονακό, αλλά η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε πρόωρα, τον προηγούμενο Φεβρουάριο.

Μετά από λίγους μήνες, ο Σλοβένος προπονητής ήρθε σε συμφωνία με την Ουλμ και θα βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Γερμανία.

Η τροπαιοθήκη του: Super Cup Σλοβενίας (2003, 2004), double στη Σλοβενία (2004, 2005), Κυπελλούχος Πολωνίας (2015), Πρωταθλητής Πολωνίας (2015, 2016) και Κυπελλούχος Τουρκίας (2017).

Saso Filipovski could become the new head coach of German team Ratiopharm Ulm, I am told.

Ulm considered also Maurizio Buscaglia for the head coaching job

— Emiliano Carchia (@Carchia) 31 Μαΐου 2019