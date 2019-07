Συνεχίζει στη Σολέ ο γιος του Τζον Στόκτον (pic)

Ο πάλαι ποτέ παίκτης και του Απόλλωνα Πάτρας, ύστερα από δύο χρόνια στην Γκέτινγκεν, αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του. Όπως ανέφερε το Sportando, συμφώνησε με τη Σολέ για συμβόλαιο ενός χρόνου και θα είναι εκείνος που θα καλύψει τη θέση του πλέι μέικερ. Ο μικρότερος αδερφός του, Ντέιβιντ Στόκτον, παραμένει στη Γερμανία και δη στην Μπαϊρόιτ.

Michael Stockton has agreed to terms with Cholet, a source told @Sportando.

Stockton spent the past two seasons with BG Goettingen

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 25, 2019