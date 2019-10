Πανούργος ΜακΓκί ή μήπως ύπουλος;

O σέντερ των Λέικερς προσποιήθηκε τραυματισμό, έκανε τον Γκριν να τον αφήσει, βγαίνοντας έξω από το γήπεδο και μόλις κατάλαβε πως ήταν ανενόχλητος, μπήκε και κάρφωσε.

Δείτε τι έκανε

@JaValeMcGee save your best moves for the regular season. And you wonder why Shaq clowns you, was on your side till this homie. https://t.co/30NLk9tppS

— Chris Benoit (@phillyironlung) October 17, 2019