Mεσίνα: Πρώτη φορά που δέχεται 102 πόντους μετά από 382 ματς! (pic)

Αρνητικό ρεκόρ έκανε ο Ετόρε Μεσίνα στο ματς της Αρμάνι με την Άλμπα.

Οι Γερμανοί πέτυχαν 102 πόντους κόντρα στους Ιταλούς και πήραν τη νίκη.

Αυτή είναι και η πρώτη φορά που ομάδα του Μεσίνα δέχεται τόσους πόντους σε 382 ματς καριέρας σε Euroleague/Κύπελλο Πρωταθλητριών τα τελευταία 28 χρόνια.

Ettore Messina coached in 382 @EuroLeague / Champions-cup games over the last 28 years.

He had never received as many points as last night!@leftmoutis @kalkav @ALBAnews. pic.twitter.com/qtzmnTGYKm

— Arale Weisberg (@Aralos10) February 5, 2020