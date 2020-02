Euroleague: Σε δύσκολες έδρες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pics & vids)

Η ομάδα του Πειραιά ταξίδεψε στο Κάουνας, όπου και θα αντιμετωπίσει (04/02, 20:00) την Ζαλγκίρις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Αμφότερες οι ομάδες διατηρούν «ζωντανές» τις ελπίδες τους για πρόκριση στα playoffs, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο 9-13 και οι Λιθουανοί, που ανακοίνωσαν το sold out στο ματς, στο 8-14.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Γιώργο Πρίντεζη και Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, αλλά πήρε μαζί τον 17χρονο Αλέξανδρο Νικολαΐδη.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ φιλοξενείται στην έδρα Ερυθρού Αστέρα του Ντράγκαν Σάκοτα (05/02, 20:00).

Το «τριφύλλι», που βρίσκεται στο 13-9 κι έχει στόχο την είσοδο στην τετράδα, δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, όπως και οι Σέρβοι, που είναι στο 9-13, και θέλουν τη νίκη, για να μπορέσουν να φτάσουν πιο κοντά στην επόμενη φάση.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 23η αγωνιστική.

Οι MVPs: Μάικ Τζέιμς (1η, 8η, 14η, 15η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η, 5η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η, 6η), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Οκτωβρίου), Κόρι Χίγκινς (7η), Νικ Καλάθης (9η, 17η), Λουκ Σίκμα (9η), Νίκολα Μίροτιτς (10η, Δεκεμβρίου), Σέιν Λάρκιν (11η, Νοεμβρίου, 18η, 19η, 20η, 21η, Ιανουαρίου), Κώστας Σλούκας (12η), Ντέβιν Μπούκερ (13η), Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (16η, 22η).

Δεν χάνουν βολή: Νικίτα Κουρμπάνοφ (10/10), Νταρούν Χίλιαρντ (10/10), Σέιν Λάρκιν (31/31), Βασίλιε Μίτσιτς (27/27), Κρις Σίνγκλετον (17/17), Λιβιό Ζαν-Σαρλς (23/23), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (12/12), Νιλς Γκιφάι (12/12), Τρέι Τόμπκινς (30/30), Τζόρνταν Μίκι (9/9), Λούκα Βιλντόζα (30/30), Κώστας Σλούκας (42/42), Νίκολα Κάλινιτς (25/25), Λουίτζι Ντατόμε (10/10), Τζέιμς Νάναλι (9/9), Τζίμερ Φριντέτ (26/26), Ταϊρίς Ράις (35/35), Σαμ Βαν Ρόσομ (14/14), Βάνια Μαρίνκοβιτς (13/13), Βίκτορ Κλαβέρ (12/12), Κάιλ Κούριτς (13/13).

Top 5 Scorers: Βασίλης Σπανούλης (4.234), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Γιώργος Πρίντεζης (3.173), Παούλιους Γιανκούνας (3.032), Νάντο Ντε Κολό - Φελίπε Ρέγιες (3.010).

Top 5 Rebounders: Παούλιους Γιανκούνας(1.794), Φελίπε Ρέγιες (1.785), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.517), Γιώργος Πρίντεζης (1.314).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.508), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Νικ Καλάθης (1.217), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.205), Τομά Ερτέλ (1.180).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (291), Ρούντι Φερνάντεθ (278).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (242), Κάιλ Χάινς (228), Άλεξ Τάιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Τop 5 Index Rating: Βασίλης Σπανούλης (4.018), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (3.890), Δημήτρης Διαμαντίδης (3.806), Φελίπε Ρέγιες (3.758), Παούλιους Γιανκούνας (3.713).

Πόντοι (μ.ό.) φέτος: 1. Σέιν Λάρκιν (21.8), 2. Αλεξέι Σβεντ (21.4), 3. Μάικ Τζέιμς (21.1), 4. Νίκολα Μίροτιτς (18.5), 5. Νάντο Ντε Κολό (17.9).

Ριμπάουντ (μ.ό.) φέτος: 1. Νίκολα Μιλουτίνοφ (8.1), 2. Τονιέ Ζεκιρί (7.8), 3. Νίκολα Μίροτιτς (7.1), 4. Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (7.0), 5. Έντι Ταβάρες (6.8).

Ασίστ (μ.ό.) φέτος: 1. Νικ Καλάθης (9.6), 2. Κώστας Σλούκας (6.8), 3. Φακούντο Καμπάτσο (6.5), 4. Βασίλιε Μίτσιτς (5.8) 5. Αλεξέι Σβεντ (5.7).

Κλεψίματα (μ.ό.) φέτος: 1. Πιέρια Χένρι (1.8), 2. Φακούντο Καμπάτσο (1.6), Ρόκας Γκιεντράιτις (1.5), 4. Όστιν Χόλινς - Κρις Σίνγκλετον (1.4), 5. Ντέρικ Ουίλιαμς - Γκρεγκ Μονρό - Σκότι Ουίλμπεκιν - Κώστας Παπανικολάου (1.3).

Τάπες (μ.ό.) φέτος: 1. Έντι Ταβάρες (2.2), 2. Τζόρνταν Μίκι (1.1), 3. Ίσμαελ Μπακό (1.0), 4. Κάιλ Χάινς - Κουΐνσι Έισι - Γιώργος Παπαγιάννης - Κάλεμπ Ταρζέφσκι - Λάντρι Νοκό(0.9), 5. Γιουσουφά Φολ (0.8).

Σύστημα αξιολόγησης (βαθμοί μ.ό.): 1. Σέιν Λάρκιν (25.9), 2. Νίκολα Μίροτιτς (21.6), 3. Μάικ Τζέιμς (21.4), 4. Νικ Καλάθης (19.3) 5. Νίκολα Μιλουτίνοφ (19.1).

Άλλα facts

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι κυρίαρχη στις αναμετρήσεις με την Αναντολού Εφές, καθώς επικρατεί με 19-3.

Ζαλγκίρις Κάουνας και Ολυμπιακός είναι στο 10-13.

Στην μοναδική αναμέτρηση που έχει προηγηθεί μεταξύ Βιλερμπάν και Μπάγερν, νικήτρια ήταν η ομάδα του Μονάχου.

Στο πρώτο του παιχνίδι ever στον α' γύρο, η Αρμάνι Μιλάνο νίκησε την Άλμπα Βερολίνου.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπασκόνια είναι στο 4-5.

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης νίκησε την Φενέρμπαχτσε στην πρώτη τους συνάντηση στον α' γύρο.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει 4 νίκες και 7 ήττες στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ προηγείται στις αναμετρήσεις με την Χίμκι με 6-3.

Το ρεκόρ στις αναμετρήσεις Βαλένθια - Μπαρτσελόνα είναι 1-2.